Доба в зоні АТО: 52 ворожих обстріли, бойовики застосували заборонену артилерію та міномети

З них 23 обстріли зафіксовано на Донецькому, 16 на Луганському та 13 на Маріупольському напрямках. Про це йдеться у зведенні прес-центру штабу АТО станом на 06.00 30 липня, опублікованому на сторінці у Facebook.

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Зокрема, на Донецькому напрямку противник вів вогонь по наших військах з гранатометів, великокаліберних кулеметів, та стрілецької зброї під Луганським, Авдіївкою, Верхньоторецьким, Новгородським, Калинівкою та Опитним. В порушення Мінських домовленостей противник відкривав вогонь з 120 мм мінометів по наших укріпленнях у Пісках, Луганському, Старомихайлівці. У Невельському, крім того, ворог застосував 122 мм артилерію, а у Луганському вогонь з БМП.

"На Луганському напрямку противник також застосовував заборонену 120 мм зброю. Під неодноразові мінометні обстріли потрапили Новоалександрівка та Попасна, де також застосовувався вогонь з великокаліберних кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї", - повідомляють у штабі.

На Маріупольському напрямку вогонь ворогом вівся зі стрілецької зброї, великокаліберних кулеметів та гранатометів в Красногорівці, Старогнатівці, Мар’їнці, Гранітному та Водяному. Красногорівка також потрапила під обстріл 82 мм мінометів. В Мар'їнці та Авдіївці працювали снайпери, зазначили у прес-центрі.

Крім того, на Донецькому напрямку було зафіксовано проліт БПЛА.

Як повідомляв УНІАН, протягом вчорашнього дня російські окупаційні війська 19 разів відкривали вогонь по позиціях українських армійців.