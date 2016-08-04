Бойовики з початку доби 22 рази відкривали вогонь по позиціях українських військових - штаб АТО

Про це на своїй сторінці у Facebook повідомляє прес-центр штабу АТО.

Так, на Маріупольському напрямку збройне протистояння активізувалось. На цю ділянку фронту прийшлося 12 обстрілів, причому 4 з них з мінометів різних калібрів, гранатометів та кулеметів зафіксовано у Водяному, де бойовиками також було застосовано БМП.

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По укріпленням українських захисників в населених пунктах Красногорівка, Тарамчук та Гранітне терористами вівся гранатометний вогонь. Також, йдеться у повідомленні, неспокійно було в Луганському, Новотроїцькому та Старогнатівці. В районі Мар’їнки та Широкиного активізувалися снайпери.

Вдень, зауважили в прес-центрі АТО, дещо знизилась інтенсивність вогню бойовиків на Донецькому напрямку. «Захисники Авдіївки та Невельського протистояли мінометному та кулеметному вогню. По Луганському ворог вів вогонь з кулеметів великого калібру, а в Опитному застосував протитанковий ракетний комплекс», - йдеться у повідомленні.

На Луганщині по українських позиціях в Новозванівці та Лопаскиному окупанти двічі вели гранатометний вогонь.