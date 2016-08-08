Ситуація на Донбасі загострюється: штаб АТО зафіксував 61 обстріл бойовиків

Як повідомляється на сторінці прес-центру штабу в Facebook, Загалом ворог 61 раз здійснив обстріли позицій ЗС України.

Найгарячіше – 32 обстріли, було на Маріупольському напрямку. 45 снарядів ворожої артилерії 122 калібру накрили позиції у населеному пункті Павлопіль. Марїнка, Красногорівка, Лопаскине Водяне та Новотроїцьке потерпали від мінометного та гранатометного вогню. По Широкиному та Старогнатівці супротивник вів вогонь з кулеметів великого калібру. Ворожа бронетехніка задіяна у Широкиному, Старогнатівці та Мар’їнці. Тричі зафіксовано снайперську активність поблизу Марїнки та Гнутового.

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Українські війська успішно відбили напад ворожої ДРГ, яка вчора після опівночі атакувала вогневі позиції опорних пунктів захисників Старогнатівки. Втрат серед особового складу українських захисників немає.

На Донецькому напрямку російські окупаційні війська по Луганському та Майорську випустили два десятки снарядів з важкої артилерії 122 мм калібру. Гаряче було на ділянці Красногорівка-Авдіївка, тут ворог неодноразово відкривав вогонь по наших позиціях з мінометів різного калібру, зафіксовано приліт близько півсотні мін. Неспокійно було у Світлодарську, Луганському та Троїцькому, де противник застосував гранатомети. В районі Красногорівки та Луганського ворог задіяв БМП.

На Луганщині ворог відкривав вогонь з гранатометів по позиціям у Лопаскиному. По наших опорних пунктах в районі Жовтого та Попасної супротивник вів здебільшого неприцільний вогонь.

По всій лінії фронту суттєво збільшилась кількість польотів безпілотних літальних апаратів. За останню добу зафіксовано 6 випадків ведення противником аеророзвідки.

Як повідомляв УНІАН, 6 серпня у зоні АТО загинули троє українських військових.