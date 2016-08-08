Серед 107 заручників бойовиків 64 є військовими - Геращенко
Перший заступник голови Верховної Ради, представник України у гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляє, що у полоні контрольованих Росією бойовиків з 107 заручників 64 українських військових.
Про це вона повідомила на своїй сторінці у Facebook.
"Наразі в заручниках ОРДЛО залишається 107 осіб, з них 64 військові, інші цивільні. На останній мінській зустрічі вдалося підтвердити наявність вже 45 людей з цього списку, а не 20, як стверджували бойовики раніше. Це велика і важка робота - знайти людину. В тюрмах РФ залишається 10 політв'язнів, тут ми також працюємо в різних форматах шукаємо механізм звільнення. І навряд чи всі деталі можна оголошувати на мітингах, якщо ми хочемо результату", - заявила Геращенко.
При цьому вона заявила, що вважає важливим і позитивним той факт, що до заручників минулого тижня "вперше за два роки допустили місію ОБСЄ".
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"Ми в Мінську постійно наполягаємо на тому, аби міжнародні гуманітарні місії і МКЧХ були допущені до тюрем на окупованих територіях", - сказала Геращенко.
"Ми працюємо, аби для всіх родичів заручників і для рідних зниклих безвісти були добрі новини (зниклих безвісти зараз - 498 осіб, з них 345 - цивільні )... Це дуже важкий процес. І ми постійно, в тому числі під час наших особистих зустрічей, інформуємо про ті деталі, які можна розказати насьогодні, аби не зашкодити процесу", - зазначила представник України у гуманітарній підгрупі ТКГ.
Також вона додала, що впродовж року разом з СБУ і Мінською групою, де працює також Віктор Медведчук як представник з питань звільнення заручників, вдалося звільнити більше 80 бранців.