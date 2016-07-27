Медведчук заявляє, що веде переговори з РФ та бойовиками щодо звільнення українських заручників поза "Мінськом"

Про це Медведчук сказав в інтерв'ю Радіо Свобода.

"Я ніколи не ображав нікого з представників «ДНР» та «ЛНР», нікого з представників Росії, тому що мені ж потрібно з ними говорити. Особливість полягає в тому, що в питанні звільнення незаконно утримуваних осіб переговори веду я. Не в Мінську, бо в Мінську багато хто веде переговори, але в Мінську це питання, на жаль, не вирішується. З керівництвом самопроголошених «ЛНР» та «ДНР», з керівництвом Російської Федерації переговори веду лише я", - заявив Медведчук.

При цьому, на його думку, деякі заяви, зокрема, і його колеги у гуманітарній підгрупі Ірини Геращенко, не сприяють прогресу у питанні звільнення українських заручників. "Ті, хто сидять за столом переговорів, не можуть використовувати тактику образ та звинувачень. Все має бути аргументовано. Більше того: навіть якщо є такі аргументи, але стоїть завдання досягнути результату, потрібно робити все заради результату", - пояснив свою позицію Медведчук.

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Також він висловив свою точку зору, чому не просувається процес із звільнення українських заручників. Медведчук уточнив, що займається цим питанням з грудня 2014 року.

"За цей час я організував звільнення 402 осіб. Ситуація останніх місяців склалася так, як склалася, тому що ті, в кому зацікавлені Донецьк і Луганськ, які перебувають на території під контролем Києва, – це сотні людей, більше ніж 600 людей. Ті, кого хоче отримати Київ як незаконно утримуваних у Донецьку й Луганську, на сьогодні всього 108. Ця різниця значить одне – на якомусь етапі ми змінили пропорцію. Колись мені вдавалося без обміну звільнити 10, 16, 30 людей. А зараз навіть коли ми пропонуємо: давайте ми віддамо 50 людей, а ви нам – 25, нам кажуть – ні. Мовляв, виконайте Мінські домовленості – ухваліть закон про амністію", - заявив Медведчук.

Окрім того, він розповів про свою роль у питанні звільнення Олега Сєнцова, Олександра Кольченка та інших українців, які відбувають у РФ покарання або є підозрюваними у скоєнні злочинів.

"Зараз переговорний процес йде далі. Ми кажемо: є Кольченко, є Сенцов, є Карпюк, є Клих, є ще кілька людей – нам потрібно знайти підстави. Вони всі засуджені, всі відбувають покарання. Чому їх потрібно звільнити? Або вони незаконно засуджені і це потрібно доводити, або є інші причини, що можуть дозволити президенту Російської Федерації їх помилувати. Це потрібно аргументувати. Про це потрібно домовлятися, потрібно про це просити – цим я й займаюся, щоб повернути на батьківщину громадян України", - заявив Медведчук.

При цьому він сказав, що готовий долучитися до обговорення можливого звільнення тих громадян України, яких арештували у Криму.

"Я не отримував такого доручення ані від президента України, ані від Міністерства закордонних справ. Якщо це питання порушать, я, звісно, готовий до обговорення – з огляду на те, що я контактую з представниками російської влади. Але ці питання переді мною не порушували", - сказав Медведчук.