На тимчасово окупованій території Луганщини зафіксовано 47 ракетних систем залпового вогню - Хуг

Про це повідомив перший заступник голови спеціальної моніторингової місії ОБСЄ Александр Хуг. "Знімки повітряної розвідки, які СММ має у своєму розпорядженні, насправді показують наявність 47 ракетних систем залпового вогню на території селища Міусинськ, яке контролюється «ЛНР»", - сказав Хуг.

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Він уточнив, що знімки було зроблено минулої п'ятниці, 12 серпня.

Також Хуг повідомив, що спостерігачі зафіксували деякі види забороненого озброєння, яке не було відведене від лінії зіткнення з боку обох сторін, що порушує відповідні домовленості.

"Кількість забороненого озброєння, яке зафіксувала СММ, майже удвічі збільшилась у порівнянні з попереднім тижнем", - сказав Хуг.

За його словами, спостерігачі вкотре зафіксували багато випадків поранень мирного населення.

"У контрольованій урядом (України) Мар'їнці і у сусідньому Петровському районі Донецька, який контролюється так званою «ДНР», ті, хто відкриває вогонь з важкого озброєння, не роблять ніякого розрізнення між мирними жителями та воюючою стороною ", - заявив Хуг.