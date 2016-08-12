У Росії заявили, що не допустять до Криму місію ОБСЄ

Про це, як повідомляє РІА Новости, сказав постійний представник РФ при ОБСЄ Олександр Лукашевич.

Він пояснив, що місія ОБСЄ працює в Україні, але не в Криму. "Крим - це територія Росії. Ми відразу обговорювали, що місія не стосується Криму як частини Російської Федерації. Але наші західні колеги інтерпретують всю територію України, включаючи Крим", - стверджує Лукашевич.

На його думку, "місія не рветься до Криму, розуміючи, що все обмежено нинішньою територією України, на якій вона діє, тому питання навіть немає".

Лукашевич також негативно відповів на запитання щодо обговорення в ОБСЄ можливості надання доступу до Крим. "Ні, абсолютно. Місія розуміє, що вона не має ніяких прав працювати в Криму, і ми це все чітко заявляємо завжди. Місія не прагне працювати в Криму, розуміючи, що консенсусу на цей рахунок досягнуто не буде", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, Міністерство закордонних справ України вимагає від РФ невідкладно надати безпечний та безперешкодний доступ Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ в Україні на територію тимчасово окупованих Росією Автономної республіки Крим та Севастополя.