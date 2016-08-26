Геращенко озвучила вимогу України в Мінську для повернення контролю над кордоном

Про це заявила представник України в робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи з врегулювання конфлікту на Донбасі, перший віце-спікер Верховної Ради Ірина Геращенко, передає 112 Україна.

Вона зазначила, на думку української сторони, якщо вдасться досягти прогресу в питаннях безпеки та гуманітарних питаннях, то це створить серйозні передумови для просування в наступних пунктах Мінських угод, ключовим з яких є питання контролю над українсько-російським кордоном в Донецькій і Луганській областях.

У цьому зв'язку вона відзначає необхідність закриття неконтрольованої Україною ділянки державного кордону з РФ на окупованій частині Донбасу. Тому, за її словами, закриття 400 км ділянки кордону на сході України є принциповим питанням для України.

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"І тому так серйозно весь цей рік ми боремося за те, щоб в рамках мінських груп було створено п'яту підгрупу з питання про повернення контролю над кордоном, а також з допуску, вже сьогодні... допуску ОБСЄ до цієї неконтрольованої території українсько-російського кордону для того, щоб наша міжнародна нейтральна організація (спостерігачі ОБСЄ - УНІАН) могла це контролювати, що там відбувається, що туди завозять, хто там господарює, і як так відбувається, що сьогодні Донбас став територією для випробування новітньої зброї?" - заявила Геращенко.