В "Азові" прокоментували виведення полку з Маріуполя

Про це заявила прес-секретар полку "Азов" Наталія Коцкович, передає "112 Україна".

"Таке рішення керівництва Нацгвардії стало для нашого командування полку, так і для бійців неприємною несподіванкою, тому що ми знаємо, що полк "Азов" – це добровольчий полк. Бійці, які погоджувалися йти на службу в полк "Азов", вони йшли захищати і відвойовувати території в окупанта, а замість цього нас відправили в глибокий-глибокий тил. Тому це стало несподіванкою... Наказ є спеціально, щоб добровольчий рух в Україні винищити", – вважає вона.

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Раніше в Нацгвардії заявили, що частина спецпідрозділу Національної гвардії України "Азов" виведена з Маріуполя в рамках планового перегрупування сил.

Як повідомляв УНІАН, Нацгвардія виводить полк "Азов" з Маріуполя.