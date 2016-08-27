Нацгвардія виводить полк "Азов" з Маріуполя

Про це повідомляє прес-служба полку.

"За наказом командування Національної гвардії України, частиною якої є ОЗСП АЗОВ 10 днів тому частина підрозділу була виведена в Запорізьку область для виконання абсолютно непритаманних завдань для спецпідрозділу. Командування НГУ не придумало нічого кращого, як поставити бійців Азова чергувати на недіючих блокпостах та спостережних пунктах поза зоною АТО", - йдеться в заяві.

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Відзначається, що наказ на вихід "Азова" із зони АТО надійшов незадовго до святкування Дня Незалежності.

Водночас, речниця «Азова» Мар'яна Хомерікі уточнила в коментарі Громадському, що деякі підрозділи полку все-таки залишаться у Маріуполі.

«Там все ще залишаються наші бійці, але їхню кількість ми не можемо розголошувати, бо це військова таємниця. Але це правда, що більшість військових «Азову» зараз охороняє блок-пости в Запорізькій області а також морські кордони. До того ж, техніки для роботи на воді нам не надали. Тому у бійців виникають запитання, чому підготовлений і професійний полк має охороняти бетон. З чим пов'язане таке рішення ми не знаємо, знаємо лише, що ініціатором був командувач НГУ Юрій Аллєров. Але ми в будь-якому разі виконуємо наказ. Як довго це буде тривати, ми не знаємо», — сказала речниця.