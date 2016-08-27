У Нацгвардії назвали причину виведення частини "Азову" з Маріуполя

Про це йдеться у переданому УНІАН роз’ясненні прес-служби НГУ ситуації щодо неправдивої інформації про виведення спецпідрозділу «Азов» з Маріуполя.

«Останнім часом у мережі Інтернет була оприлюднена інформація щодо виведення спецпідрозділу «Азов» з Маріуполя, що начебто ставить прифронтове місто під загрозу і зменшує його обороноздатність», - зазначається у повідомленні.

У Нацгвардії наголосили, що у зоні АТО проведено планове перегрупування сил та засобів Національної гвардії України.

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«З метою посилення контролю Азовського узбережжя, недопущення проникнення диверсійно-розвідувальних груп частина окремого загону спеціального призначення військової частини 3057 «Азов» була передислокована для виконання завдань на цей напрямок.

Окремий загін спеціального призначення «Азов» військової частини 3057 Національної гвардії України продовжує виконувати завдання, передбачені законом України «Про Національну гвардію України», в тому числі і в Запорізькій області», - зауважили у прес-службі.

При цьому в НГУ підкреслили, що кількісний та якісний склад Національної гвардії в Маріуполі не зменшено, що дозволяє підтримувати обороноздатність міста на високому рівні.