"Буремна Авдіївка": штаб АТО оприлюднив нове відео з передової

Прес-центр штабу АТО оприлюднив на своїй сторінці у Facebook нове відео з передової у Авдіївці.

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Авдіївка неодноразово ставала епіцентром бойових дій у зоні АТО. По позиціях наших бійців бойовики стріляють, використовуючи ствольну артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім того, важке озброєння ворожі сили застосовують і відносно місцевих мешканців в так званій промисловій зоні з метою послабити позиції наших військ та посіяти паніку серед людей.