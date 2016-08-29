"Буремна Авдіївка": штаб АТО оприлюднив нове відео з передової
16:27, 29 серпня 2016Війна
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Авдіївка Донецької області - одна з найгарячіших точок у зоні АТО.
Прес-центр штабу АТО оприлюднив на своїй сторінці у Facebook нове відео з передової у Авдіївці.
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Авдіївка неодноразово ставала епіцентром бойових дій у зоні АТО. По позиціях наших бійців бойовики стріляють, використовуючи ствольну артилерію, міномети, гранатомети та стрілецьку зброю. Окрім того, важке озброєння ворожі сили застосовують і відносно місцевих мешканців в так званій промисловій зоні з метою послабити позиції наших військ та посіяти паніку серед людей.
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