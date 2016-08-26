В районі Авдіївки бойовики обстрілювали позиції сил АТО з артилерійських установок

Про це йдеться в повідомленні прес-центру АТО на сторінці в соцмережі. "На Донецькому напрямку противник порушив Мінські домовленості, випустивши біля 170 снарядів з важкої артилерії: на початку і наприкінці доби тричі обстріляв з самохідних артилерійських установок калібру 152 та 122 мм позиції в районі Авдіївки, при обстрілі Архангельського застосував калібр 152 мм. До того ж на ділянці лінії розмежування Авдіївка - північні околиці Горлівки не вщухають мінометні, гранатометні та кулеметні обстріли. Над нашими позиціями в районі Авдіївської промзони помічено безпілотний літальний апарат. Поблизу Луганського та Кірового окупанти задіяли бойові машини піхоти", - йдеться в повідомленні.

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Також у прес-центрі зазначили, що на Маріупольському напрямку традиційно гаряче у Мар’їнці, Широкиному та Водяному, тут бойовики вели обстріли з гранатометів, великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. "У Мар’їнці до того ж, як і у Гнутовому, ворог застосував міномети 82 мм калібру. Із заборонених Мінськими угодами 120 мм мінометів противник відкривав вогонь по укріпленнях в Павлополі та Новомихайлівці. Бронетехніка на цьому напрямку зафіксована в районі Мар’їнки", - говориться в повідомленні.

В Луганській області лише у світлий час доби окупанти дотримувались режиму тиші. "У Новоолександрівці ворог відкривав вогонь з автоматичних станкових гранатометів, у Троїцькому застосував великокаліберні кулемети, в районі Новозванівки та Золотого провокації тривали з застосуванням стрілецької зброї. По позиціях у Станиці Луганській противник відкривав вогонь з мінометів та гранатометів, окрім того - двічі задіяв БМП", - підсумували в прес-центрі.