Бойовики робили провокативні обстріли, але важке озброєння не застосовували

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook. Так, на Донецькому напрямку провокативні обстріли з боку російсько-окупаційних військ відбулися у Верхньоторецькому з великокаліберних кулеметів та стрілецької зброї. А з підствольних гранатометів та стрілецької зброї - в напрямку позицій сил АТО поблизу Авдіївки та Ясинуватої.

Читайте також"Режим тиші дотримується": за добу з боку окупантів всього 16 обстрілів - штаб АТОЗазначається, що на Маріупольському напрямку поблизу Широкиного, о дев’ятій ранку противник обстріляв позиції Збройних сил України з бойової машини піхоти та стрілецької зброї, а також застосовувалися гранатомети. Окрім того, поблизу Мар’їнки спостерігалася снайперська активність.

На Луганському напрямку «режим тиші» не порушувався.

«Загалом з опівночі у зоні проведення АТО станом на 18:00 зафіксовано 11 обстрілів. Але важке озброєння бойовики не застосовували. Збройні сили України неухильно дотримуються мінських угод», - додали в штабі.