Розвідка попередила про загрозу російських військових навчань "Кавказ-2016" для України

Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України повідомляє у Facebook.

"5-10 вересня проводитиметься активна фаза навчань "Кавказ-2016" з відпрацюванням практичних дій створеного на південно-західному стратегічному напрямку ударного міжвидового об’єднання військ, яке за особистим рішенням Путіна, може бути застосоване для розширення масштабів збройної агресії проти України", - йдеться у повідомленні.

За інформацією розвідки, в ході стратегічних командно-штабних навчань "Кавказ-2016" здійснюється оперативне розгортання військ Південного військового округу та їхнього нарощування за рахунок повітряного, наземного й високомобільного компонентів Західного і Центрального військового округу.

"Угруповання військ Південного, Західного, Центрального військового округу та Північного флоту ЗС РФ перебувають у підвищеному стані бойової готовності", - зазначається в повідомленні управління розвідки.

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Як повідомляв УНІАН, 25 серпня президент Росії Володимир Путін привів в повну бойову готовність війська на кордоні з Україною «для локалізації кризових ситуацій».

26 серпня стало відомо, що військово-транспортні літаки РФ здійснили переміщення підрозділів спеціального призначення з північного заходу Росії на полігони Південного військового округу. До перевірки боєготовності військ було задіяно 20 літаків Іл-76.

Того ж дня 15 бойових кораблів Чорноморського флоту и 10 кораблів Каспійського флоту вийшли в море для перевірки їх боєготовності.