Україна може взяти ізраїльську методику для захисту міст Донбасу від ракетних бомбардувань - експерт

Про це на прес-конференції в УНІАН заявив директор україно-ізраїльського Інституту стратегічних досліджень імені Голді Меїр Альберт Фельдман.

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«Ви, напевно, багато разів чули, що в Ізраїлі зазнало ракетного бомбардування те чи інше місто в абсолютно мирний час. Ці ракетні обстріли носять спорадичний характер. Здається, що з ними (обстрілами – УНІАН) не можна боротися, тому що час від запуску до вибуху складає десятки секунд, іноді трохи більше хвилини. Але Ізраїль знайшов спосіб з цим боротися, і цей спосіб може бути активно використаний у тому числі і в східному регіоні України», - заявив він.

«Ця методика називається «Залізний купол». Ця методика вже сьогодні продається Ізраїлем, і її можна вивчати. Україна нещодавно створила свій власний дрон, свій власний безпілотний всюдихід, який створений за ізраїльською технологією. Так само можна вивчати методику «Залізного купола» і спробувати впровадити в деяких містах, які сьогодні страждають від постійних бомбардувань», - сказав Фельдман.