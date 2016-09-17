СБУ показала фото звільнених з полону українців: вони вже на підконтрольній Києву території

Про це повідомили у прес-службі СБУ.

"Вони вже на українській території. Їм буде надана необхідна медична допомога", - йдеться у повідомленні.

За словами голови відомства Грицака, звільнення українських полонених є одним з головних пріоритетів у діяльності Служби безпеки України.

Читайте такожУкраїна передала Меркель та Олланду списки із 45 заручників на Донбасі – ГеращенкоЯк повідомляв УНІАН, в середині червня представник України у підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко заявляла, що Україна вимагає від бойовиків негайного звільнення тяжкопораненого українця Жемчугова, в якого ампутовані кінцівки та вибиті очі.

13 квітня 2016 року у представництві ООН в Україні заявили про утримання бойовиками в полоні представника місії ООН Юрія Супруна, який є колишнім співробітником СБУ, та закликали звільнити його.