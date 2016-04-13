Затриманий бойовиками на Донеччині представник ООН виявився колишнім співробітником СБУ

Про це заявив УНІАН керівник апарату голови СБУ Олександр Ткачук, коментуючи інформацію, яка з’явилась на одному із сайтів терористів.

"Він (Супрун - УНІАН) не є співробітником СБУ, хоча колись дійсно працював у службі, а є представником Місії ООН, і його затримання бойовиками є ганебним проявом порушення міжнародних угод, оскільки на цього чоловіка розповсюджуються всі норми імунітету ООН", - сказав Ткачук.

За його словами, Супрун перебував з офіційною місією на тимчасово окупованій території і мав при собі всі необхідні документи, які підтверджують його статус.

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Раніше один із сайтів терористів повідомив, що 8 квітня так зване "МГБ ДНР" затримало громадянина України Юрія Супруна. Як твердить цей сайт, Супрун нібито "полковник СБУ, в минулому один з командирів підрозділу "Альфа" у місті Києві, який діяв на території Донецької і Луганської областей. У ході затримання він заявив, що є чинним представником Місії ООН в місті Донецьку". У "ДНР" стверджують, що як співробітник місії ООН Супрун не був заявлений, його офіційний статус і справжні причини перебування на окупованій території Донбасу нібито невідомі.

Як повідомляв УНІАН, сьогодні, 13 квітня, у Представництві ООН в Україні заявили про утримання бойовиками в полоні співробітника організації та закликали звільнити його.

У свою чергу уповноважений президента України з питань мирного врегулювання на Донбасі, представник України у робочій підгрупі з гуманітарних питань Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко написала у Facebook, що утримуваний бойовиками в тимчасово окупованому Донецьку співробітник ООН є громадянином України.