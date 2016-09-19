Українські військові стали героями випуску The Washington Post (фото)

Недільний номер американського видання Washington Post помістив розгортку з фотографіями українських військових із закликом "Вдивіться у їхні обличчя", йдеться у сюжеті ТСН.

В американському виданні з'явилося 63 портрети чоловіків та жінок, які зробив український фотограф Роман Ніколаєв.

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Газетний постер супроводжує замітка про те, що Росія окупувала Крим і ввела війська на схід України.

Також редакція пише про те, що сьогодні єдиними і безумовними гарантіями безпеки та територіальної цілісності України є її герої – воїни, волонтери, медики, капелани та журналісти, які захищають український народ, його гідність і цінності - від ворога.