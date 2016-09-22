Тандіт уточнив формулу, за якою відбудеться обмін полонених

Про це повідомив радник голови СБУ Юрій Тандіт, передає ЛІГА.net.

"Луганськ і Донецьк нам підтвердив, що готові віддати 47 осіб", - сказав Тандіт.

За його словами, зі списку встановлені 618 осіб, яких вимагають передати бойовики.

"Некоректно говорити про те, що обмін пройде за формулою 618 на 47 осіб, тому що ми будемо передавати тих, кого можемо передати законно", - наголосив Тандіт.

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Він уточнив, що встановлюється статус всіх 618 осіб та їхнє місцеперебування. "Деякі з них не хочуть туди (на окупований Донбас - Ред.) повертатися", - зазначив він.

Радник голови СБУ нагадав, що 3 серпня була досягнута домовленість щодо формули обміну всіх на всіх.

Як повідомляв УНІАН, 17 вересня представники так званих ЛНР/ДНР заявили про готовність обміняти полонених у форматі "всіх на всіх".