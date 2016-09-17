У "ЛНР/ДНР" готові обміняти полонених у форматі "всіх на всіх"

Про це заявили "керівник робочої групи щодо обміну військовополоненими "ЛНР" Ольга Кобцева та "омбудсмен" "ДНР" Дарина Морозова, передає РІА Новости.

"Сьогодні ми бачимо замість того, щоб виконати 6-й пункт (Мінських угод - Ред.) і зробити обмін всіх на всіх, знову йдуть обміни малою кількістю. Керівництво" "республіки" ("ДНР" - Ред.) проти малих обмінів, ми наполягаємо на повному виконанні 5-го, 6-го пунктів", - заявила Морозова.

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Кобцева у свою чергу підтвердила, що "ЛНР" також наполягає на обміні за цією формулою.

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