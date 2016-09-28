Порошенко створив Мар'їнську районну військово-цивільну адміністрацію
Президент України Петро Порошенко підписав указ про створення Мар'їнської районної військово-цивільної адміністрацію Донецької області.
У розміщеному на офіційному сайті президента тексті указу №414/2016 зазначається, що голова Мар'їнської районної державної адміністрації Донецької області набуває статусу керівника Мар'їнської районної військово-цивільної адміністрації Донецької області.
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Указом доручається керівникові Антитерористичного центру при Службі безпеки України, голові Донецької обласної державної адміністрації здійснити заходи, пов'язані з утворенням військово-цивільної адміністрації.
Указ набирає чинності з дня опублікування.
Зазначимо, згідно з даними на сайті, главою адміністрації є Володимир Мороз.
Нагадаємо, 5 березня 2015 року президент Петро Порошенко підписав указ, яким були утворені Донецька та Луганська обласні військово-цивільні адміністрації.