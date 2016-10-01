Бойовики відновили пропуск на КПВВ "Станиця Луганська"

Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, КПВВ працює в звичайному режимі.

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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці навпроти КПВВ «Станиця Луганська» терористи в односторонньому порядку припинили пропуск громадян.

У зв'язку з цим з метою безпеки голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз доручив з 9.45 призупинити роботу пункту «Станиця Луганська».