Бойовики відновили пропуск на КПВВ "Станиця Луганська"
11:55, 01 жовтня 2016Війна
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Терористи о 10.40 навпроти контрольного пункту в'їзду-виїзду «Станиця Луганська» відновили пропуск осіб.
Пункт пропуску на Донбасі, ілюстрація / REUTERS
Як повідомляє прес-служба Державної прикордонної служби, КПВВ працює в звичайному режимі.
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Як повідомляв УНІАН, сьогодні вранці навпроти КПВВ «Станиця Луганська» терористи в односторонньому порядку припинили пропуск громадян.
У зв'язку з цим з метою безпеки голова Луганської обласної військово-цивільної адміністрації Юрій Гарбуз доручив з 9.45 призупинити роботу пункту «Станиця Луганська».
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