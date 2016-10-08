Ватажок "ЛНР" розповів про озброєних росіян на Донбасі

Про це він заявив в інтерв'ю, опублікованому на каналі YouTube Patrick Lancaster, передають "Новости Донбасса".

Однак Плотницький стверджує, що регулярних військ РФ не було.

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Присутність в Україні озброєних росіян він вважає нормальною.

"Для нас це природно, для нас нероздільне поняття Росія і донедавна Україна та Білорусь. Це єдиний народ, це брат приходить на допомогу братові", - вважає він.

Раніше група Bellingcat, яка займається розслідуваннями військової тематики з відкритих джерел, заявляла, що до конфлікту на Донбасі могли бути причетні понад 10 тисяч військових Російської Федерації.