"Диявол у медалях": у Bellingcat довели активну участь тисяч російських військових у великих боях на Донбасі

Про це йдеться в звіті "Російські солдати в Україні: диявол у медалях", опублікованому на сайті групи 31 серпня.

Зокрема, експерти групи відзначають, що раніше в результатах інших досліджень вказані російські військовослужбовці, які опублікували фотографії отриманих медалей.

Як відзначають представники групи Bellingcat, цінність цих фотографій полягає в тому, що більшості державних нагород Росії присвоюється порядковий номер, за яким можна точно визначити кількість нагороджених осіб.

Експерти стверджують, що з фотографій двох медалей, вручених у різний час, можна дізнатися, скільки всього медалей було вручено за цей період. У цьому зв'язку вони звернули увагу на чотири медалі російських військових.

"Ми можемо довести, що в 2014 і 2015 року кількість всіх медалей раптово і різко зросла порівняно з кількістю медалей, вручених до 2014 року. Значна кількість медалей «За бойові заслуги» – з 7 листопада 2014 року по 18 лютого 2016 року було вручено 4 300 таких нагород – вказує на те, що в цей період російська армія брала активну участь у найбільших бойових діях. Таким чином, представлені дані вказують на те, що в розглянутий період було вручено більш як десять тисяч медалей всіх чотирьох типів", - йдеться у звіті.

У зв'язку з цим представники групи Bellingcat заявляють, що в 2014-2015 роках тисячі російських військовослужбовців брали участь у бойових діях і були нагороджені медалями за свою діяльність під час цих операцій.

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"Враховуючи наявні докази присутності російської армії на сході України та її участі у воєнних діях, а також враховуючи, що до нагороди навряд чи були представлені всі російські військовослужбовці, що брали участь в українському конфлікті, ми можемо зробити такі висновки: швидше за все, у бойових операціях на сході України брали участь набагато більше десяти тисяч російських військових; швидше за все, у конфлікті на сході України брали участь або вносили в неї внесок десятки тисяч російських військовослужбовців", - йдеться в повідомленні.

Таким чином, як вважають експерти Bellingcat, інформація, виявлена під час цього розслідування, підтверджує заяви, що на сході України діяли тисячі російських військовослужбовців.

"Ця інформація також дозволяє підвищити нижню планку кількості російських військових, які брали участь у бойових діях на сході України, підтверджену винятково даними з відкритих джерел", - заявили представники групи.

Раніше група розслідувачів Bellingcat опублікувала нові супутникові знімки, які свідчать про російське вторгнення в Україну. "Ці супутникові знімки показують розгортання російських військових транспортних засобів та артилерійських позицій, а також нові шляхи переходу в Україну. Строки цих супутникових знімків збігаються з основним сплеском діяльності Росії в Україні поблизу пунктів перетину кордону, в тому числі появою російських військовослужбовців в селі, розташованому в 10 кілометрах від пункту перетину кордону", - наголошувалося у звіті.