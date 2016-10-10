Під час десантування розбилася бойова машина ЗСУ (відео)

Під час виконання бойового завдання, спускаючись з літака на парашуті, розбилася бойова машина десанту БМД-2.

Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі Ukrainian Military Channel. Читайте такожДля України гостро стоїть проблема протиповітряної оборони - Турчинов Так, літак Іл-76 брав участь у викиданні техніки на місце призначення. Проте під час бойової операції одна БМД-2, оснащена парашутом, впала й розбилася. Попередня причина події - передчасне спрацювання ПРС. УВАГА! На відео міститься ненормативна лексика! Раніше військовослужбовці окремої десантно-штурмової бригади ВДВ Збройних сил України здійснили парашутні стрибки на воду.

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter