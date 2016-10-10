Під час десантування розбилася бойова машина ЗСУ (відео)

17:05, 10 жовтня 2016
Війна
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Під час виконання бойового завдання, спускаючись з літака на парашуті, розбилася бойова машина десанту БМД-2.

Під час десантування розбилася БМД-2 / uapress.info

Відповідне відео розміщено на YouTube-каналі Ukrainian Military Channel.

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Так, літак Іл-76 брав участь у викиданні техніки на місце призначення. Проте під час бойової операції одна БМД-2, оснащена парашутом, впала й розбилася.

Попередня причина події - передчасне спрацювання ПРС. 

УВАГА! На відео міститься ненормативна лексика!

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