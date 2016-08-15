Миколаївські десантники відпрацювали парашутні стрибки на воду (фоторепортаж)

Як повідомляв прес-служба Міністерства оборони України, десантування особового складу виконувалося з вертольоту Мі-14 з висоти 600 метрів під керівництвом фахівців, які мають відповідний досвід здійснення подібних парашутних стрибків.

Читайте такожЯк проходять військові навчання "Небесний щит -2016" (фоторепортаж)

"Виконання стрибків на воду належать до групи ускладнених стрибків з парашутом і вимагають від особового складу високої навченості, міцних практичних навичок, фізичної витривалості та психологічної готовності. Під час теоретичної підготовки військовослужбовці бригади відпрацювали питання щодо підгонки підвісної системи парашута з врахуванням використання рятувального жилету, дії з вивільнення від підвісної системи парашута в повітрі, дії парашутиста після занурення у воду. При цьому кожен військовослужбовець повинен вміти плавати і пропливти певну відстань", - розповідають у міністерстві.

Повідомляється, що під час стрибків була відпрацьована злагоджена робота військовослужбовців наряду в районі приземлення. Також під час виконання стрибків на воду належний рівень підготовки показав екіпаж вертольоту, з якого виконувалося десантування.

У прес-службі Міноборони додали, що особовий склад підрозділів бригади, залучений до десантування на воду, повністю виконав навчальні завдання і отримав необхідний досвід, який пізніше буде опрацьований, проаналізований і поглиблений у ході наступних занять та тренувань.

Як повідомляв УНІАН, 15 серпня у порт Одеси прибув корабель італійських ВМС "Палінуро" з дружнім візитом.