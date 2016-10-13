У "ДНР" заявили, що підбили вертоліт українських військових
16:25, 13 жовтня 2016Війна
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Бойовики нібито підбили вертоліт українських військових, який зміг приземлитися на підконтрольній Києву території.
Олександр Захарченко, ватажок бойовиків "ДНР" / oplot.info
Про це заявив ватажок бойовиків "ДНР" Олександр Захарченко.
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"Вчорашні втрати і спроба атакувати нас вертольотом теж закінчилася невдало, він був збитий, але приземлився на їх території", — цитує Захарченка прокремлівське інформаційне агентство РИА Новости.
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