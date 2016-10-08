Савченко заявила, що веде переговори про зустріч із Захарченком

Про це вона сказала в ефірі телеканалу "112 Україна".

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"Я вже десь півтора місяця не була в зоні АТО, зараз у мене йдуть закордонні поїздки, я навіть, на жаль, не встигаю бути в парламентській роботі. Ні, це не так. Це якісь вигадки журналіста. Коли я їздила і говорила, що я готова їхати на Донбас, я з тих пір про це не говорила. Я їздила і спілкувалася з людьми. В Красногорівці я була не один раз, всю "сіру зону" я проїжджала, але не було спроби поїхати на ту сторону, поговорити з Захарченком. Такі домовленості, переговори йдуть постійно, але зустрічі не відбуваються, тому, коли буде зустріч - ми про це скажемо", - сказала Савченко.

Як повідомляв УНІАН, за даними журналіста Олексія Мацуки, Савченко намагалася проїхати в Донецьк стежками через Красногорівку, щоб зустрітися з Захарченко.