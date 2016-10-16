За добу в зоні АТО поранено двоє українських військових

Протягом минулої доби в зоні проведення антитерористичної операції поранено двоє українських військових.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив на брифінгу прес-секретар Міністерства оборони з питань АТО Андрій Лисенко.

"За минулу добу загиблих в лавах українських військ немає. Двоє військовослужбовців отримали поранення. Це сталося в Мар'їнці під час ворожого мінометного обстрілу", - сказав він.

За словами прес-секретаря, вчора на Луганському напрямку з початку доби і до чотирьох годин ранку окупанти здійснили серію обстрілу українських позицій з важкого озброєння. Кількість випущених боєприпасів склало близько 80. Ввечері, після 19:00, бойові дії на рубежах Попасна-Новоолександрівка поновилися. Бойовики застосовували бронетехніку, а також знаряддя калібром 122 мм. Крім того, супротивник порушив режим тиші в Станиці Луганській та Жовтому у районі міста Щастя.

"Загалом за минулу добу на Луганському напрямку було зафіксовано 19 ворожих обстрілів, вісім з них з важкого озброєння", - повідомив Лисенко.

Він додав, що, як і раніше, на Донецькому напрямку було зафіксовано найменшу кількість ворожих обстрілів, однак вони були досить тривалими. Окупанти епізодично порушували режим тиші практично по всьому фронту, за винятком Донецького аеропорту. Після заходу сонця у Зайцевому та Верхньоторецькому бойовики застосували міномети.

"Загалом за минулу добу на Донецькому напрямку зафіксовано шість обстрілів, два з них – з важкого озброєння", - зазначив прес-секретар штабу АТО.

Лисенко повідомив, що на Маріупольському напрямку основні бойові дії велися на двох ділянках фронту – Красногорівка–Мар'їнка, Павлопіль–Широкіно. Внаслідок обстрілу ворожих Мар'їнки були пошкоджені дахи і вікна п'яти будинків місцевих жителів. Постраждалих серед мирного населення немає. По всьому фронту противник застосовує міномети різного калібру, загальна кількість випущених мін склало близько 160. Лисенко зазначив, що на інших рубежах було спокійно, за винятком одного короткочасного обстрілу в районі Старогнатовки. В районі Водяного спостерігався розвідувальний політ ворожого БПЛА.

"Всього за минулу добу на Маріупольському напрямку зафіксовано 18 ворожих обстрілів, сім з них з важкого озброєння", - сказав він.

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Як повідомляв УНІАН, згідно з даними прес-центру штабу АТО, за минулу добу російсько-окупаційні війська 43 рази відкривали вогонь по позиціям українських військових на Донбасі.