"Мода на цю тему пройшла": Стрєлков поскаржився на кризу в русі забутих бойовиків "Новоросії"

Про це він заявив в інтерв'ю «Комерсант. Власть».

Він уточнив, що з червня по вересень руху «Новоросія» були відправлені лише чотири гуманітарні фури. «Якихось олігархів, які вдавалися до нас з мільйонами, не було і раніше, а підприємці середньої руки, раніше мали можливість нам допомагати, тепер не можуть собі цього дозволити», - констатував Стрєлков.

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За його словами, рух в даний час знаходиться в стані кризи.

«По телевізору нас більше не показують, у більшості людей створюється відчуття, що Донбас йде до миру, тому що про щоденних обстрілів і загибелі людей в новинах більше не повідомляють, мода на цю тему пройшла і надходження гуманітарної допомоги різко скоротилося: десь дев'ять до одного, якщо порівнювати з минулим роком», - пояснив Стрєлков.

Довідка УНІАН. Ігор Гіркін під псевдонімом «Стрєлков» - громадянин РФ, офіцер спецназу ГРУ генштабу збройних сил Росії, ватажок російської диверсійної групи, який тероризував місцеве населення Донбасу, захоплював адміністративні будівлі, дестабілізував суспільно-політичну ситуацію в східних областях України.

Встановлено, що на початку березня 2014 року він прибув на територію Криму і координував захоплення російськими військовослужбовцями та представниками спецслужб РФ військових частин Збройних сил України, місцевих органів влади і управління автономії, викраденням військовослужбовців, активістів громадських організацій та інших громадян України та іноземців, які знаходилися в Криму.

Крім цього, Стрєлков вербує громадян України для подальшого використання в організації та проведенні підривних акцій на території нашої держави. 15 квітня 2014 року СБУ розпочала кримінальне провадження за фактом організації громадянином РФ Стрєлковим умисного вбивства та вчинення дій на шкоду суверенітетові, територіальній цілісності та недоторканності України, проведенні диверсійно-підривної діяльності, а також організації масових заворушень на території східних регіонів нашої держави.

Гіркін проголосив себе верховним головнокомандувачем «Донецької народної республіки» (ДНР) і видав перший «указ», в якому, зокрема, звернувся до Росії за військовою допомогою. В "указі" зазначається, що всі солдати і офіцери Збройних сил, Внутрішніх військ, СБУ, МВС та інших воєнізованих структур України з цього моменту вважаються такими, що незаконно перебувають на території "ДНР". На даний момент знаходиться в Москві, очолює так званий рух "Новоросія".