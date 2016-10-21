"Передайте в Росію - вони гірші від фашистів": мешканець Водяного розповів про щоденні обстріли бойовиків (відео)

Відповідне відео оприлюднив на своїй сторінці у Facebook фотожурналіст Сергій Ваганов.

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На відео мешканець Водяного Василь обурюється, що бойовики обстрілюють селище щодня і щоночі.

"Передайте в Росію - вони гірші за фашистів. Чесно. Вони наші брати, але поводяться, як фашисти. Нас тут б'ють до такої міри, причому ми, народ? Гляньте, воронки які - по метр завглибшки і по два метри завширшки, скло летить, все летить… Сливу знесло, будинки побили - все. Фашисти! А що їм треба від нас?", - наголошує місцевий мешканець.

Чоловік також заявив, що не виїхав з села, бо українець.

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"По-перше, мені нікуди (їхати - УНІАН), а по-друге - я українець. Коли мене тут вб'ють, вони будуть знати, що вбили українця…", - зазначив мешканець Водяного.

За його словами, обстріл селища триває "по 26 годин на добу. "На годину раніше вони починають стріляти і на годину пізніше закінчують", - пояснив чоловік, поскаржившись на відсутність можливості потрапити до міста.

Чоловік також подякував українським морпіхам – "виняткові", каже, що підкормлюють мешканців, чемні, дуже ввічливі і будь-яке прохання виконують.