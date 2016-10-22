Журналіст дав прогноз щодо конфлікту на Донбасі

Про це він сказав в коментарі "Апострофу".

На думку журналіста, питання повернення Україною контролю над кордоном залежить від лише від того, чи готова Росія відмовитися від так званих "республік".

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Поки що на Донбасі не буде виведена техніка, не буде вирішено питання з лідерами бойовиків, всі переговори є не більше, ніж імітацією миротворчого процесу, вважає Бочкала.

Він порівняв цей процес із ситуацією в Придністров'ї, Абхазії, Південній Осетії, Нагорному Карабасі, наголосивши, що Україна рухається швидше у бік замороження конфлікту, ніж реального вирішення.

Раніше джерело УНІАН в дипломатичних колах заявило, що зустріч лідерів країн "нормандському форматі" зменшила ймовірність широкомасштабного наступу Росії на позиції ЗСУ на Донбасі.