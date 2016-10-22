Бойовики затримали українця, який поїхав на похорон батьків на окуповану територію – Геращенко

Про це на свої сторінці у Facebook повідомила перший заступник голови Верховної Ради, представник України в гуманітарній підгрупі Тристоронньої контактної групи Ірина Геращенко.

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"На жаль, маємо нових заручників не лише в РФ, але і на окупованих територіях, одного українця затримали, коли він поїхав на похорон батьків...", - йдеться у повідомленні.

За її словами, складається враження, ніби "друга сторона намагається затримати якнайбільше українців, щоб потім шантажувати і торгуватися".

Разом з тим, за словами Геращенко, наступного тижня координатор в гуманітарній підгрупі від ОБСЄ Т. Фріш має отримати доступ до наших заручників, має їх відвідати.

Як повідомляв УНІАН, президент України Петро Порошенко на прес-конференції за результатами переговорів лідерів країн «нормандської четвірки» сьогодні в Берліні заявив, що Україна наполягає на звільненні заручників в форматі «всіх на всіх», в тому числі українців, утримуються в РФ.