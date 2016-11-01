В окупованому Донецьку ліквідували адміністратора батальйону бойовиків "Ангел"

Про це передають "Новости Донбасса", посилаючись на сторінку батальйону в соціальній мережі Вконтакте.

Вночі 30 жовтня на сторінці спільноти з'явився запис про те, що у групи "великі неприємності", у зв'язку з чим коментарі будуть тимчасово відключені. У коментарях одна з адміністраторів повідомила про знищення свого "колеги".

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"З Олексієм (Смирновим, керівником батальйону - Ред.) все гаразд, в Донецьку вбито одного з адміністраторів групи. Подробиць поки не буде. Давайте без єресі та іншого", - написала вона.

Подробиць про ліквідацію співробітника батальйону адміністратор не назвала.

Нагадаємо, що керівник батальйону Олексій Смирнов був затриманий співробітниками "МДБ ДНР" в кінці вересня поточного року за звинуваченням у зберіганні зброї і вибухових речовин. Через кілька тижнів після його арешту у спільноті "Ангела" у "Вконтакте" з'явилася стаття про те, що представники "МДБ" намагаються заволодіти ресурсами батальйону.

Основна роль батальйону "Ангел" полягає у зборі коштів для постраждалих в ході обстрілу громадян і на потреби бойовиків інших незаконних збройних формувань.