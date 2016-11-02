Бойовики на Донбасі 37 разів відкривали вогонь: обстріли вели з мінометів та та гранатометів

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на сторінці у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку зафіксовано 27 збройних провокацій.

В районі Михайлівки окупанти відкрили вогонь одночасно з мінометів 82 та 120 калібрів, а поблизу населеного пункту Піщовик – з артилерії калібру 122мм. В напрямку Павлопіля і Красногорівки противник вів вогонь з кулеметів, гранатометів та стрілецької зброї.

"Поблизу Лебединського, Водяного обстріли тривали з мінометів калібру 120мм, а в Широкіному - з мінометів та озброєння БМП", - йдеться у повідомленні.

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На Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. В бік підрозділів Збройних сил України в районах Славного, Авдіївки та Луганського окупанти стріляли з мінометів калібру 82мм підсилюючи інтенсивність вогню гранатометами різних систем, кулеметами, стрілецькою зброєю.

На Луганському напрямку зафіксовано 3 обстріли. В районі Кримського бойовики вели вогонь зі ствольної артилерії калібру 152мм, а в Лопаскіному та Станиці Луганській - з гранатометів.