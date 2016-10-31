Бойовики сьогодні 22 рази обстріляли позиції сил АТО - штаб

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулось 11 обстрілів. В районах Гранітного, Лебединського, Гнутового та Новотроїцького бойовики вели вогонь з гранатометів, кулеметів, стрілецької зброї, а поблизу Широкиного і Степного – з мінометів калібрів 82 мм і 120 мм.

На Донецькому напрямку окупанти 7 разів порушували режим тиші. Так, проти захисників шахти Бутівка було використано кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, стрілецьку зброю, в Луганському – вогонь БМП, а в Авдіївці та Верхньоторецькому - міномети калібру 82 та 120мм.

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На Луганському напрямку зафіксовано 4 збройні провокації - поблизу Кримського і Лопаскіного проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, кулемети, стрілецьку зброю, а в Нижньотеплому, окрім цього, вогонь вели ворожі снайпери.