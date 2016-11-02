На Донеччині заочно судитимуть особистого охоронця ватажка "ДНР"

Про це повідомили у прес-службі прокуратури Донецької області.

Екс-міліціонер обвинувачується у вчиненні кримінального правопорушення, передбаченого ч.1 ст. 258-3 КК України (участь у терористичній групі чи терористичній організації).

Під час спеціального досудового розслідування встановлено, що мешканець міста Торез 1977 р.н., який з 2003 по 2014 роки працював в органах МВС в Донецькій області, у жовтні 2014 року вступив до лав терористичної організації "ДНР", а саме - до особового складу так званої "охорони голови ДНР".

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Протягом певного періоду колишній міліціонер забезпечував особисту безпеку "голови ДНР" Захарченка.

"Виконуючи злочинні накази, будучи озброєним автоматом АКСУ-74, обвинувачений охороняв ватажка терористів від військовослужбовців, правоохоронців та учасників інших військових формувань України, які беруть участь у проведенні АТО на території Донецької області, а також місцевих проукраїнських осіб", - йдеться у повідомленні.

Судитимуть колишнього правоохоронця заочно. За співпрацю з терористами йому загрожує до 15 років позбавлення волі.