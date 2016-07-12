Колишній охоронець Захарченка, який розстріляв "своїх": у поліції розповіли про росіянина, що здався прикордонникам

Росіянин, який сам здався українським прикордонникам та прагнув "покаятись" у своїх злочинах, працював охоронцем ватажка терористичного угруповання "ДНР" Олександра Захарченка. Про це повідомили у прес-службі поліції Донецької області.

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Поліцейські встановили, що у травні 2015 - березні 2016 року чоловік воював у складі особового відділу "республіканської гвардії", брав участь у бойових діях під селищем Широкине та працював в особистій охороні "глави" псевдореспубліки Захарченка.

З березня по квітень 2016 року входив до складу НЗФ "батальйон "Патріот".

Зі слів затриманого, 9 липня у Донецьку він був побитий працівниками "поліції ДНР", після чого взяв з дому автомат "Калашникова" та розстріляв двох "працівників поліції" Пролетарського РВ. Потім втік з Донецька, де мешкав останнім часом.

"Факт попередньо кваліфіковано за ч.2 ст. 260 "Створення не передбачених законом воєнізованих або збройних формувань" Кримінального кодексу України. Розслідування проводить Мар’їнський ВП", - додали у поліції.

Як повідомлялось, 29-річний громадянин РФ, зареєстрований у Південній Осетії, самостійно вийшов на КПВВ Мар’їнка та був доставлений у відділення поліції. Чоловік перебував у складі НЗФ "Восток" з серпня 2014 року до травня 2016 року. На початку "ніс службу" у місті Ясинувата, чергував на блокпості у Луганській області.