Бойовики сьогодні 24 рази обстріляли позиції українських військових

Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.

Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулось 15 обстрілів. Поблизу Талаківки та Широкиного бойовики використовували проти українських військових стрілецьку зброю, в Лебединському - вогонь БМП, кулемети та гранатомети. Також противник здійснив обстріли в районах Павлополя, Богданівки та Водяного з мінометів калібру 82 мм.

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На Луганському напрямку зафіксовано 5 збройних провокацій. В Новоолександрівці та Трьохізбенці проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, а в районі Сизого – стрілецьку зброю.

На Донецькому напрямку окупанти 4 рази порушували режим тиші. В бік підрозділів сил АТО в Авдіївці противник використав одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети калібрів 82 та 120мм, а в Луганському – вогонь БМП.