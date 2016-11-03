Бойовики сьогодні 24 рази обстріляли позиції українських військових
Сьогодні у районі проведення АТО російсько-окупаційні війська 24 рази відкривали вогонь по позиціях Збройних сил України.
Про це повідомляє прес-центр штабу АТО на своїй сторінці у Facebook.
Зокрема, на Маріупольському напрямку відбулось 15 обстрілів. Поблизу Талаківки та Широкиного бойовики використовували проти українських військових стрілецьку зброю, в Лебединському - вогонь БМП, кулемети та гранатомети. Також противник здійснив обстріли в районах Павлополя, Богданівки та Водяного з мінометів калібру 82 мм.
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На Луганському напрямку зафіксовано 5 збройних провокацій. В Новоолександрівці та Трьохізбенці проти українських підрозділів бойовики застосовували гранатомети, а в районі Сизого – стрілецьку зброю.
На Донецькому напрямку окупанти 4 рази порушували режим тиші. В бік підрозділів сил АТО в Авдіївці противник використав одночасно кулемети великого калібру, гранатомети різних систем, міномети калібрів 82 та 120мм, а в Луганському – вогонь БМП.