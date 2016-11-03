Бойовики на Донбасі вкотре обстріляли пункт пропуску "Мар’їнка"

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Вогонь бойовики відкрили о 21-й годині. Про це повідомили у прес-службі Державної прикордонної служби України.

Бойовики вели обстріли з околиць Олександрівки.

«Обстріл вівся протягом години з околиці н.п. Олександрівка, що на тимчасово непідконтрольній території. Терористи використовували стрілецьку зброю», - йдеться у повідомленні.

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У Держприкордонслужбі заявили, що на час обстрілу пропуск громадян вже не здійснювався.

Нагадаємо, що на минулому тижні російські найманці даний напрямок обстрілювали три дні поспіль. Окрім стрілецької зброї, вони також застосовували гранатомети.

Загалом за минулу добу російсько-окупаційні війська 47 разів відкривали вогонь по позиціях українських захисників.

Найбільше обстрілів зафіксовано на Маріупольському напрямку, проте найважче озброєння терористи використали на Луганщині.