Росія без продовження бойових дій не віддасть Крим та Донбас - екс-глава ПА НАТО (відео)

Про це в інтерв'ю Еспресо розповів Карстен Дітріх Фогт, член президії ради зовнішньої політики Німеччини, голова Парламентської Асамблеї НАТО (1994-96 рр.).

"Наразі без продовження бойових дій Росія не віддасть Крим, а також не здасть свого впливу на сході України в Донецькій та Луганській областях", - вважає політик.

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Також, за словами члена президії ради зовнішньої політики Німеччини, говорити, що це може бути довготривалий конфлікт – неприємно, але реалістично.

"Я інколи порівнюю це з ситуацією, що була в Берліні, коли конфлікт тривав десятиліттями. В той час Радянський Союз реалізовував свої інтереси та розширював свою сферу впливу, і хоч німецькі проблеми можна було вирішити, але тоді, після багатьох років (практично всього мого життя) вони лишались невирішеними. Я порівнюю ці ситуації, але я не кажу, що вони однакові. Але думаю, що одна з передумов, за якої можна було б вирішити ці проблеми, – коли Росія зрозуміє, що вона загнана у глухий кут", - переконаний Фогт.