Окупанти посилюють стаханівське угруповання боєприпасами – ІС

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Зокрема, помічені кілька «конвоїв» вантажівок з боєприпасами між Первомайським та Стахановим, на Бахмутській трасі за перехрестям на Степовому – по 6-8 машин.

Як повідомляв УНІАН, за даними групи "Інформаційний спротив", серед бойовиків "ДНР" поширюються чутки про те, що на початку грудня російсько-терористичні війська планують проведення масштабного наступу на Дебальцевському, Маріупольському та Авдіївському напрямках.

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Однак, як зазначив координатор групи «ІС» Дмитро Тимчук, «не відкидається й дезінформаційний характер поширення цих чуток як додаткового засобу тиску на Київ напередодні вироблення нормандської четвіркою "дорожньої карти" реалізації Мінських угод щодо Донбасу (заплановано на кінець листопада)».