Окупанти посилюють стаханівське угруповання боєприпасами – ІС

18:53, 25 листопада 2016
Війна
350 0

Стаханівське угруповання окупантів поповнює запаси боєприпасів.

Окупанти поповнюють запаси боєприпасів / sprotyv.info

Про це повідомляє група «Інформаційний спротив».

Зокрема, помічені кілька «конвоїв» вантажівок з боєприпасами між Первомайським та Стахановим, на Бахмутській трасі за перехрестям на Степовому – по 6-8 машин.

Як повідомляв УНІАН, за даними групи "Інформаційний спротив", серед бойовиків "ДНР" поширюються чутки про те, що на початку грудня російсько-терористичні війська планують проведення масштабного наступу на Дебальцевському, Маріупольському та Авдіївському напрямках.

Читайте такожЗавтра у Дебальцевому окупанти планують влаштувати провокації, можливі жертви - штаб АТО

Однак, як зазначив координатор групи «ІС» Дмитро Тимчук, «не відкидається й дезінформаційний характер поширення цих чуток як додаткового засобу тиску на Київ напередодні вироблення нормандської четвіркою "дорожньої карти" реалізації Мінських угод щодо Донбасу (заплановано на кінець листопада)».

Якщо ви знайшли помилку, видiлiть її мишкою та натисніть Ctrl+Enter