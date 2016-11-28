Бойовики не дають можливості відремонтувати водогін до Торецька - Жебрівський

Про це він написав на своїй сторінці у Facebook. "Російські бойовики й далі не дають гарантій режиму тиші та можливості відремонтувати водогін до Торецька. У "сірій зоні" нам потрібно відремонтувати пошкоджену вибухами ділянку 900-мм труби. Насправді, нам потрібно 2-3 дні, щоб замінити пошкоджену ділянку. Усе необхідне у нас є, ми готові в будь-який момент приступити до роботи", - зауважив Жебрівський.

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Разом з тим, наголосив він, російська сторона у Спільному координаційному центрі з контролю і координації припинення вогню і контролю лінії розмежування «шостий день відмовляється надавати гарантії припинення вогню на цій ділянці, щоб з того боку не обстрілювали ремонтників».

«Російська позиція тут очевидна – вони навмисне затягують з гарантіями режиму тиші, щоб якомога більше напакостити нам. Їх, насправді, найбільше цікавить погіршення ситуації на нашому боці. Абсолютно фашистські методи росіян», - зауважив керівник Донецької ВЦА.

Він додав, що до Торецька щодня підвозиться 260-300 тонн води, працює 18 водовозів. "Якщо все буде за планом, сьогодні відкриємо в Торецьку школи і дитсадки. Тому що водою вони вже забезпечені", - пояснив Жебрівський.

Він також поінформував, що без опалення залишаються 35 будинків, у яких проживає 2356 людей. "Хоча тут проблема в тому, що ми заповнюємо тепломережу водою, але люди самовільно відбирають теплу воду з труб і, таким чином, виводять з ладу системи опалення", - пояснив Жебрівський.

Він повідомив, що сьогодні проведе у Торецьку нараду, у тому числі з військовими, для вирішення ситуації.