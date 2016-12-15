Командира батальйону терористів "ДНР" заочно засудили до 12 років за ґратами

Як повідомила прес-служба прокуратури Донецької області, під час судових слухань встановлено, що у квітні 2014 року 37-річний раніше не судимий чоловік вступив до лав терористичної організації «ДНР» та очолив один із взводів так званого ополчення в Слов’янську кількістю 12 осіб.

У подальшому перебував у складі незаконних збройних формувань на посадах командира Слов’янського батальйону, заступника командира 7 мотострілецької бригади 1 армійського корпусу, а також командира 1 мотострілецького батальйону 7 мотострілецької бригади 1 армійського корпусу так званого «Міністерства оборони терористичної організації «ДНР».

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За час свого перебування в складі терористів «ДНР» обвинувачений здійснював керівництво та брав безпосередню участь у бойових діях проти сил АТО в містах Слов’янськ, Мар’їнка, Шахтарськ, Іловайськ та Нікішине Донецької області, що призвело до загибелі українських військовослужбовців.

Через те, що посібник терористів перебуває на тимчасово окупованій бойовиками території, його судили заочно. Вирок суду – 12 років позбавлення волі з конфіскацією всього належного йому майна.