Прикордонники затримали бойовика батальйону "Веселі біси"
У КПВВ "Новотроїцьке" увечері 14 грудня прикордонники затримали члена незаконних збройних формувань.
Як повідомив спікер Держприкордонслужби Олег Слободян, у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прикордонники під час перевірки документів зафіксували спрацювання бази даних доручень правоохоронних органів.
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"Громадянин 1996 року народження прямував у пішому порядку з Донецька до міста Маріуполь. У контрольний пункт прибув фактично під завершення здійснення пропускних операцій, швидше за все сподіваючись на ранні сутінки та на погодні умови", - повідомив Слободян.
У ході фільтраційних заходів особа повідомила, що перебувала у складі НЗФ батальйону "Веселі біси" з 2014 по 2015 рік. Зараз чоловік працює в так званій частині від МНС окупантів.