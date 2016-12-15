Прикордонники затримали бойовика батальйону "Веселі біси"

09:09, 15 грудня 2016
Війна
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У КПВВ "Новотроїцьке" увечері 14 грудня прикордонники затримали члена незаконних збройних формувань.

Бойовик сподівався перейти КПВВ непоміченим / Фото УНІАН

Як повідомив спікер Держприкордонслужби Олег Слободян, у контрольному пункті в'їзду-виїзду "Новотроїцьке" прикордонники під час перевірки документів зафіксували спрацювання бази даних доручень правоохоронних органів.

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"Громадянин 1996 року народження прямував у пішому порядку з Донецька до міста Маріуполь. У контрольний пункт прибув фактично під завершення здійснення пропускних операцій, швидше за все сподіваючись на ранні сутінки та на погодні умови", - повідомив Слободян.

У ході фільтраційних заходів особа повідомила, що перебувала у складі НЗФ батальйону "Веселі біси" з 2014 по 2015 рік. Зараз чоловік працює в так званій частині від МНС окупантів. 

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Теги: #Донбас#війна#бойовик