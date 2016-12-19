Українські військові зайняли нові стратегічні позиції унаслідок бою на Світлодарській дузі - волонтер
Унаслідок вчорашнього вечірнього масованого обстрілу, коли противник спробував прорвати й захопити передові позиції ЗСУ на Світлодарській дузі, зав'язалися тяжкі бої, які точилися майже всю ніч.
Працювали всі калібри, від кулеметів до 152-го, розповів на своїй сторінці у Facebook волонтер Юрій Мисягін.
"В результаті на сьогоднішній ранок противник зазнав серйозних втрат і відкинутий, а герої з 54-ї бригади зайняли нові стратегічні позиції", - йдеться у його повідомленні.
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Крім того, 1-й батальйон 54-ї бригади, на позиціях якого розігралися основні бої, був підтриманий всіма підрозділами, що перебувають у тому районі Світлодарської дуги.
"Так, у нас є загиблі і поки такі, що вважаються зниклими безвісти. Ніяких точних даних, хто саме загинув, поки немає. Знаю точно, що поранені у нас в основній масі не важкі", - зазначив волонтер.
Раніше в штабі АТО повідомляли, що під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі в неділю п'ятеро українських військових загинули, шестеро поранені.