Українська армія у відповідь на атаку бойовиків зайняла їх позиції на Світлодарській дузі

Також у відповідь на ворожі обстріли були змушені зайняти позиції бойовиків, аби не зазнати більших втрат.

Про це кореспонденту ТСН Євгенії Цвєтанській повідомили поранені українські бійці, яких евакуювали з поля бою.

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Зазначимо, що вранці загинули п'ятеро українських військових. Ще 30 отримали поранення. 26 із них удалося доправити до військового шпиталю, а чотирьох не могли вивезти з поля бою через щільні обстріли.

"Під прикриттям артилерійського вогню противник силами до однієї мотострілкової роти розпочав наступ на позиції наших військ на Світлодарському напрямку. Наші підрозділи вогнем у відповідь зупинили наступ противника і провели контратаку йому у фланг. Російські найманці були вимушені відійти із захоплених позицій, при цьому кинувши військове майно та спорядження російського виробництва", – зазначив ТСН речник штабу АТО Леонід Матюхін.

Як доказ українські бійці продемонстрували бінокль та перев'язочний пакет російського виробництва, що знайшли в бліндажі бойовиків. Це вчергове засвідчує постачання бойовиків та російських найманців на Донбасі зі сторони РФ.

Як повідомляв УНІАН раніше, під час атаки бойовиків на Світлодарській дузі в неділю п’ятеро українських військових загинули, а шестеро поранено - штаб: четверо бійців отримали легкі поранення і два – середньої ступені тяжкості.