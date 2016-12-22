За минулу добу на Світлодарській дузі були поранені 11 бійців АТО - Мотузяник

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу заявив речник Міністерства оборони України з питань АТО Олександр Мотузяник.

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"За добу, що минула, внаслідок бойових дій загиблих українських військовослужбовців у лавах Збройних сил України не було, однак 11 наших бійців зазнали поранень. Цих санітарних втрат Збройні сили України зазнали на Світлодарській дузі внаслідок ворожих артилерійських та мінометних обстрілів", - заявив Мотузяник.

Як повідомляв УНІАН, минулої доби бойовики 24 рази обстріляли позиції Збройних сил України в зоні проведення антитерористичної операції на Донбасі.