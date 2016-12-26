Представник "ЛНР" – до місії ОБСЄ: ми нікому не обіцяли забезпечувати якусь безпеку

Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив представник "ЛНР" на прес-конференції в Москві.

Зокрема, Дейнего обурився з приводу того, що співробітники СММ ОБСЄ постійно скаржаться, що бойовики не забезпечують їм безпеку для моніторингу ситуації в районах на Донбасі, де здійснили "розведення" сторін.

"Така претензія абсурдна, суть цих претензій виходять за рамки розумного", - сказав він.

За словами Дейнего, в ОБСЄ вважають, що бойовики повинні забезпечити їм безпеку, незважаючи на те, що вони відійшли на нові позиції.

Читайте такожМісія ОБСЄ останніми днями зафіксувала близько 2,3 тис. вибухів у Донецькій області

Дейнего заявив, що йому не зрозумілі постійні згадки у звітах ОБСЄ про те, що бойовики обмежують спостерігачам місії свободу пересування.

"Вони скаржаться на те, що побачили табличку "міни", у нас дійсно деякі ділянки стоять, оскільки не проведено суцільне розмінування... Ці ділянки з точки зору господарського навантаження сенсу для нас не мають, тому ми позначили, що тут небезпечно пересуватися", - сказав він і додав, що це не означає, що спостерігачів СММ ОБСЄ обмежують у пересуванні.

Дейнего зазначив, що за запитом бойовики готові перевірити на наявність мін будь-яку зазначену "стежку".

"У звітах ОБСЄ періодично ця інформація присутня, що "республіки" не сприяють забезпеченню безпеки працівників ОБСЄ. Почнемо з простого - ми нікому не обіцяли забезпечувати якусь безпеку", - підкреслив він.