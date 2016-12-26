Представник "ЛНР" – до місії ОБСЄ: ми нікому не обіцяли забезпечувати якусь безпеку
Представник терористичної організації "ЛНР" Владислав Дейнего заявив, що бойовики не "обіцяли" забезпечувати безпеку співробітників Спеціальної моніторингової місії ОБСЄ, які працюють на Донбасі.
Як передає власний кореспондент УНІАН у РФ, про це заявив представник "ЛНР" на прес-конференції в Москві.
Зокрема, Дейнего обурився з приводу того, що співробітники СММ ОБСЄ постійно скаржаться, що бойовики не забезпечують їм безпеку для моніторингу ситуації в районах на Донбасі, де здійснили "розведення" сторін.
"Така претензія абсурдна, суть цих претензій виходять за рамки розумного", - сказав він.
За словами Дейнего, в ОБСЄ вважають, що бойовики повинні забезпечити їм безпеку, незважаючи на те, що вони відійшли на нові позиції.
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Дейнего заявив, що йому не зрозумілі постійні згадки у звітах ОБСЄ про те, що бойовики обмежують спостерігачам місії свободу пересування.
"Вони скаржаться на те, що побачили табличку "міни", у нас дійсно деякі ділянки стоять, оскільки не проведено суцільне розмінування... Ці ділянки з точки зору господарського навантаження сенсу для нас не мають, тому ми позначили, що тут небезпечно пересуватися", - сказав він і додав, що це не означає, що спостерігачів СММ ОБСЄ обмежують у пересуванні.
Дейнего зазначив, що за запитом бойовики готові перевірити на наявність мін будь-яку зазначену "стежку".
"У звітах ОБСЄ періодично ця інформація присутня, що "республіки" не сприяють забезпеченню безпеки працівників ОБСЄ. Почнемо з простого - ми нікому не обіцяли забезпечувати якусь безпеку", - підкреслив він.